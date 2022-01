Onderzoekscommissie dagvaardt vier techgiganten in onderzoek naar bestorming Capitool in de VS

"Het is teleurstellend dat we na maanden inzet nog altijd niet de nodige documenten en informatie hebben om op enkele basisvragen antwoord te krijgen", stelt commissievoorzitter en Democratisch volksvertegenwoordiger Bennie Thompson aan The New York Times.

De onderzoeksgroep wil vooral te weten komen waarom extremisme en haatspraak zo lang konden getijen op de verschillende platformen en in welke mate de techbedrijven radicalisatie en geweldadige oproerkraaiers een stap voor wilden blijven. De vier krijgen tot 27 januari om de nodige informatie te bezorgen.

Meta, Reddit en Alphabet lieten aan persbureau AP alvast weten te willen samenwerken met de commissie. Twitter reageerde nog niet op de dagvaarding.