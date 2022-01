Arbeider gewond na val in werfput in Schaarbeek

“De arbeider was aan het werk in een werfput van tien meter diep in de Paviljoenstraat”, meldt Walter Derieuw, de woordvoerder van de Brusselse brandweer. “Hij viel in een lager gelegen put van drie meter diep. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn voorlopig nog niet duidelijk.

Ons R.I.S.C.-team, dat gespecialiseerd is in reddingen op grote hoogte en diepte, kwam ter plaatse om de man te bevrijden. Hij werd op een traumaplank met een werfkraan uit de put gehesen. Het slachtoffer verkeert niet in levensgevaar, maar raakte wel gewond aan het been."