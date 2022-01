Arbeider zwaargewond na val in tien meter diepe werfput in Lennik

Rond half twaalf vanmiddag kregen de hulpdiensten een oproep vanop een werf in de Bossuitstraat in Lennik. Een arbeider was er in een tien meter diepe put gevallen. “Onze ploegen zijn zo snel mogelijk ter plaatse gekomen”, zegt brandweerofficier Pieter-Jan Collier. “We hebben dan de eerste zorgen toegediend. Het slachtoffer was op zijn schouder gevallen en was gelukkig niet in levensgevaar. De man heeft wel zware letsels aan de schouder en ribben en is overgebracht naar het ziekenhuis."