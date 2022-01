Auto brandt uit in Lier: politie denkt aan brandstichting

In Lier is vannacht een geparkeerde auto uitgebrand, die waarschijnlijk in brand is gestoken. Dat gebeurde in de Eeuwfeestlaan, net buiten de vesten. Twee andere auto's raakten beschadigd door de hitte van het vuur. De voertuigen stonden geparkeerd in de straat. Enkele buurtbewoners moesten zelfs kort geëvacueerd worden.

Het laboratorium heeft de plek onderzocht, en er zijn aanwijzingen dat het om brandstichting gaat. De dader is voorlopig nog niet gevonden.