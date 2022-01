BEKIJK - Koningin Margrethe II van Denemarken viert 50 jaar op de troon

Vandaag viert koningin Margrethe II van Denemarken haar gouden jubileum. De plechtigheid is eerder beperkt, de echte festiviteiten zijn uitgesteld tot de zomer door de nieuwe golf van coronabesmettingen. De koningin bezocht het graf van haar ouders. Margrethe wordt vaak de populairste vorstin van Europa genoemd. Ze nam haar functie op na de dood van haar vader Frederik in 1972. Met haar 81 jaar is ze de op één na langst regerende vorst in de Deense geschiedenis.