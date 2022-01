Gelijkvloerse verdieping van sociale woning in Blankenberge brandt volledig uit

De hulpdiensten werden rond 9 uur gealarmeerd voor een brand in een sociale woning op een hoek in de Evendijk-Oost in Blankenberge. “Toen we daar aankwamen, sloeg de rook door alle kieren en spleten naar buiten”, zegt brandweercommandant Marc De Langhe.

Er werd gevreesd dat een moeder en haar kind in de woning aanwezig waren. Daarom kwam de MUG ter plaatse. Uiteindelijk bleken zij niet thuis te zijn. Er vielen dus geen gewonden. De buren, die de brand gemeld hadden, moesten wel geëvacueerd worden. De brandweer kon de vlammen snel blussen. De precieze oorzaak is nog niet bekend, dat moet het onderzoek uitwijzen.