Na Lanaken, Kinrooi en Pelt nu ook geen carnavalsstoet in Sint-Truiden

Ook de carnavalsactiviteiten in Lanaken, Rekem en Smeermaas zullen dit jaar niet doorgaan. Daar zijn ze nog volop op zoek naar alternatieven, want ze willen de speciale dagen niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Eerder deze week beslisten ze ook dat de stoeten in Molenbeersel en Ophoven in Kinrooi niet kunnen doorgaan. In Pelt stellen ze de stoeten uit tot het laatste weekend van maart en het eerste van april.