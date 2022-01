CD&V schiet plan minister Diependaele af: "Half miljard voor sociale woningen naar privéprojecten doorsluizen kan niet"

Diependaele wil een half miljard euro ter beschikking stellen van bouwpromoteren, als leningen tegen negatieve rente. Die bouwpromtoren zouden de woningen die ze bouwen, dan moeten verhuren aan een vaste huurprijs, die lager moet zijn de prijs op de woningmarkt.

Maar CD&V toont zich geen voorstander. Vlaams viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) stelde in Het Nieuwsblad dat het geld wél moet worden gebruikt voor sociale woningen omdat de wachtlijsten te groot zijn. Zo'n 170.000 gezinnen wachten nog op een sociale woning volgens haar.

Ze vindt het ook raar dat het geld wordt doorgesluisd net op een moment dat er een grote hervorming bezig is van de sociale huisvestingsmaatschappijen.

"En bovendien gaat dit ook in tegen het Vlaams regeerakkoord", besluit Vlaams Parlementslid Vera Jans (CD&V). "Hierover zijn afspraken gemaakt waarmee minister Diependaele akkoord is gegaan. Het is nu reeds mogelijk dat de privésector woningen bouwt en die dan overdraagt aan het sociaal patrimonium, ik stel voor dat we op dat systeem beter inzetten."

Later vandaag is er een Vlaams ministerraad gepland, de kans is groot dat er nog een pittige discussie volgt over dit onderwerp.