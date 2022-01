Celstraf met uitstel voor man die café-uitbater in Brussel neerstak bij discussie over Covid Safe Ticket

De feiten deden zich voor in het eerste weekend dat een Covid Safe Ticket verplicht was in de Brusselse horeca. In een café in de Visverkopersstraat liep het mis toen de uitbater een dronken man aan de deur wilde zetten die geen CST op zak had. Volgens de verdediging had de beklaagde enkel uit wettige verdediging gehandeld omdat de café-uitbater de man hardhandig uit het café zou hebben gezet en hem nadien nog enkele klappen zou hebben gegeven.

De rechter hechtte weinig geloof aan die versie van de feiten en verklaarde de beklaagde schuldig. De man werd veroordeeld tot 15 maanden cel met uitstel.