Vreemde geur in Zelzate komt van installatiereiniging chemisch bedrijf: "Het kan absoluut geen kwaad"

Het chemisch bedrijf Rain Carbon, dat grondstoffen uit de carbochemie zoals ruwe teer en benzol uit de staalindustrie verwerkt, ligt dicht bij de dorpskern van Zelzate. Op dit moment is het bezig met een grondig onderhoud aan een installatie. Inwoners van Zelzate kunnen daardoor eventueel een geur ruiken dat tot in het centrum komt. Maar het is tijdelijk en volledig ongevaarlijk, zegt milieucoördinator Thomas Tulkens.