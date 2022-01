Containerterminals in Waaslandhaven na mistige en chaotische ochtend stilaan terug open

In de Waaslandhaven was het de afgelopen 24 uur chaos. Dat kwam niet door een ongeval of een staking, maar wel als gevolg van de dichte mist. Zowat alle containerterminals, zowel op rechter- als linkeroever, moesten bijna al hun activiteiten stilleggen. De ellende begon gisteren al toen containers niet meer konden geladen en gelost worden door de erg slechte zichtbaarheid. Die bracht de veiligheid in het gedrang. Het lossen en laden, zowel van de schepen als van de duizenden vrachtwagens, lag lange tijd stil of was tot een minimum beperkt. Daardoor ontstonden lange rijen wachtende vrachtwagens. Sommige truckchauffeurs moesten meer dan 10 uur in hun vrachtwagen wachten -vaak zonder toilet, eten of drinken- omdat ze de terminals niet op mochten.