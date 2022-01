Vanavond weten de Nederlanders of er een einde komt aan de harde lockdown in hun land. Volgens de Nederlandse infectioloog Jeroen van der Hilst, die in ons land aan de slag is in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt en het AZ Vesalius in Tongeren, kan het niet anders dat er wordt versoepeld. "Ik heb van bij het begin gezegd dat die lockdown een vergissing was. Die had nooit mogen worden ingesteld op basis van de informatie die er was."

Van der Hilst wijst erop dat toen al veel aanwijzingen waren dat "omikron geen delta is", lees: dat de nieuwe variant minder ziekmakend is. "Omikron is een fundamenteel ander virus dan delta, dus daar horen ook fundamenteel andere maatregelen bij."