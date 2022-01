Crowdlending zit in de lift: wat is dit alternatief voor je spaarboekje dat "tot 9 procent rendement kan opleveren"? 

Geld op je spaarrekening brengt steeds minder op, en dus gaan mensen op zoek naar alternatieven om hun centen te investeren. Een van die alternatieven is crowdlending. De opvolger van crowdfunding? “Neen. Crowdfunding is de overkoepelende term”, duidt experte Nathalie De Schepper. “Funding is financieringsvorm waarbij een grote groep mensen, de “crowd”, geld inlegt in een project. Crowdlending is een van de manieren waarop je geld kan inleggen. In dat geval geef je als particulier een lening aan een bedrijf, en ontvang je als tegenprestatie een rendement.”