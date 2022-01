Australische minister schrapt dan toch visum van Djokovic, de niet-gevaccineerde nummer 1 van het mannentennis

Tegelijk blijkt dat hij in december de in Servië geldende isolatieregels niet heeft gerespecteerd na zijn positieve test. Zo werd Djokovic nog in het openbaar gezien in Belgrado daags na 16 december, de dag waarop hij positief testte volgens documenten die hij bezorgde aan de Australische douane.

"Ik was nog niet op de hoogte van mijn uitslag, had geen symptomen en voelde me goed. Ik deed voor die ontmoeting ook die dag een zelftest, die negatief was", verdedigde hij zich.