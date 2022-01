Edegem zoekt alternatief voor geluidsschermen langs E19

Volgens metingen van Wegen en Verkeer wordt de geluidsdrempel er niet overschreden en moeten Vlaanderen dus geen geluidsschermen zetten. De buurtbewoners zijn teleurgesteld dat er maar één meting gebeurde en dan ook nog op een minder druk moment. Ook burgemeester Koen Metsu (N-VA) betreurt het dat Vlaanderen geen geluidsschermen wil zetten: “Ik heb zulke schermen al op gekkere plekken zien staan.”

Omdat geluiddschermen zelf zetten financieel onhaalbaar is, gaat de gemeente samen met de buurt op zoek naar alternatieven. De snelheid aanpassen zou een oplossing kunnen zijn. Fluisterasfalt ligt er al, dus dat kunnen ze niet opnieuw leggen.

Oplossing zou een groene berm kunnen zijn. "We hebben enkele studies gelezen waaruit blijkt dat zo'n groene berm kan werken", zegt Anthony Pauwels van het buurtcomité. "Het is natuurlijk niet van hetzelfde niveau als geluidsschermen, maar het zou wel helpen. We onderzoeken de piste van een gigantische laurierhaag of een haag van coniferen. Dat zijn twee groenblijvende planten die hun nut zouden kunnen hebben."