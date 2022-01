Verenigde Naties: "Dit jaar al zeker 108 burgers gedood in Tigray bij luchtaanvallen Ethiopische leger"

Ethiopië en met name de noordelijke provincie Tigray zijn al meer dan een jaar verwikkeld in een ernstig conflict tussen de nationale regering in Addis Abeba en het Volksbevrijdingsfront van Tigray (TPLF). Het TPLF zat zelf 30 jaar in de nationale regering in Ethiopië, maar trok zich een viertal jaar geleden na de machtsovername van huidig premier Abiy Ahmed terug in zijn eigen provincie.

In november 2020 raakten de twee partijen slaags en volgde een korte hevige strijd. Na een staakt-het-vuren laaiden de gevechten de laatste maanden weer op. Het Ethiopische leger startte onlangs opnieuw met luchtbombardementen op Tigray en gaat daar blijkbaar ook in het nieuwe jaar mee door.