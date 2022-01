Fanfare uit Sint-Huibrechts-Lille failliet: "Heel pijnlijk, want we bestaan 124 jaar"

De Peltse schepen van Cultuur Niels Valkenborg (CD&V) is verrast door het faillissement. "We hebben in Pelt 3 fanfares en die van Sint-Huibrechts-Lille is een van de oudste verenigingen in onze gemeente. Vier jaar geleden werd het 120-jarig bestaan nog gevierd met een avond vol optredens, op het plein aan de kerk. Dus het is jammer om te horen dat de fanfare er nu mee stopt."

Binnen het bestuur waren er ook problemen met de opvolging. "Sinds de aanpassing van het statuut van vzw's is het heel moeilijk geworden om nog bestuursleden te vinden", klinkt het bij de vzw. Maandag is er een eerste overleg met de curator. Die moet dan nagaan wat er moet gebeuren met onder meer de instrumenten van de fanfare.