Gavere gaat nieuw sportcomplex verwarmen met water uit de Schelde

Dit najaar start in Gavere de bouw van een nieuw sportcomplex op het vroegere voetbalterrein in de Sportdreef. De gemeente wil het nieuwe sportcomplex volledig verwarmen met een warmtepomp. Die pomp moet werken dankzij water uit de Schelde. En dat is een ander systeem dan het klassieke systeem van warmtepompen, legt architect Piet Sileghem uit: "Hier zit de warmtewisselaar op het Scheldewater. Dat is interessant omdat het Scheldwater een heel groot debiet heeft. Het heeft ook een heel grote en constante warmte-inhoud. Dus dat water is altijd 10 à 12 graden, zelfs in de winter. Voordeel is dat je altijd verzekerd bent van een massa energie."

In Nederland bestaat verwarming met rivierwater al, maar voor Vlaanderen is het project heel uitzonderlijk, zeker voor een openbaar gebouw.