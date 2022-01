Ligt er een Vikingboot onder een voormalig appartementsgebouw in Oostende?

In de buurt van het Mac Leodplein zijn oude appartementen afgebroken. In 1952, toen die appartementen werden gebouwd, zijn restanten van een Vikingboot gezien. Dat is ook gedocumenteerd, maar opgravingen zijn er nooit uitgevoerd. Nu de site bloot ligt, vindt raadslid Vanessa Vens (Vooruit) dat de kans gegrepen moet worden om archeologische opgravingen uit te voeren. Er is tijd, pas komende zomer wordt begonnen aan de bouw van een nieuw appartementsgebouw.

Het Agentschap Onroerend Erfgoed volgt de zaak.