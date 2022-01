Gent stelt gratis zelftesten ter beschikking voor kwetsbare gezinnen

"Voor veel mensen is die 1 euro nog steeds te veel", gaat Coddens verder. "Er zijn ook heel wat mensen die nog geen mutualiteit hebben. Voor hen bieden we dus gratis zelftesten aan via organisaties die instaan voor materiële hulpverlening voor mensen in armoede."

Om te bepalen hoeveel zelftests de stad aankoopt bekijkt het eerst hoe groot de vraag is. "Indien er meer nood is, zullen we kijken hoe we extra inspanningen kunnen doen." Ook personeelsleden die werken voor het departement onderwijs van de stad, de kinderopvang en het OCMW, kunnen een gratis zelftest vragen.