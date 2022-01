BEKIJK - 60 miljoen (!) nesten van broedende ijsvissen ontdekt onder ijsplaat bij Antarctica: "Ongezien"

De ijsvis?

Dit type ijsvis was eerder al beschreven en er waren ook al nesten ontdekt, maar nooit in deze grootteorde. Er is ook relatief weinig over deze vissen geweten. In ieder geval, de vis zou door de ijskoude omstandigheden (met een watertemperatuur in de buurt van het vriespunt) een speciaal soort bloed hebben: doorschijnend bloed, zonder het hemoglobine dat de mens heeft om zuurstof door ons bloed te transporteren. De vis is hierdoor onder meer afhankelijk van zuurstofopname door de huid. Omdat het water zo koud is, kan het relatief veel zuurstof bevatten.