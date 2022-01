Omstreden goudraffinaderij in diamantwijk mag nog 3 jaar blijven

Groen is dan ook teleurgesteld dat de provincie toch nog een milieuvergunning geeft, ook al geldt die nog maar voor 3 in plaats van voor 10 jaar zoals het bedrijf gevraagd had. "Al sinds 2010 wordt gezegd dat zo'n bedrijf niet thuishoort in een woonwijk. In 2022 stellen we vast dat het er nog steeds is. Het provinciebestuur denkt dat het een dapper en streng besluit heeft genomen, maar laat ons niet vergeten hoe lang het bedrijf al midden in een woongebied zit. Dat is dus nog 3 jaar te lang in onze ogen."