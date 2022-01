2 gewapende verdachten op de vlucht na homejacking in Hoboken

Rond 10.30 uur werd de politie ingelicht over een mogelijke homejacking in Hoboken. Toen de agenten ter plaatse kwamen, betrapten ze 2 verdachten in het huis. De twee vluchtten weg, maar de politie kon hen in de aanpalende tuin al snel inrekenen.



In het huis troffen de agenten 2 geknevelde slachtoffers aan. Het ging om een moeder en een (meerderjarige) zoon. Zij werden al sinds afgelopen nacht vastgehouden. "De twee zijn in shock en voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht", aldus Sven Lommaert van de Antwerpse politie.

Twee andere verdachten zijn nog op de vlucht, de politie gaat ervan uit dat zij in het bezit zijn van meerdere wapens. Verder onderzoek moet uitwijzen wat de omstandigheden en het motief van de homejacking zijn.