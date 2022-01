ILVO zoekt nieuwe rassen kikkererwt om succesvol te telen in Vlaanderen: "Het kan wél"

De beste worden overgehouden voor de volgende generatie. "Dat kruisen en selecteren blijven we doen tot we bij een ras komen dat we stabiel kunnen maken en waarvan we denken: dit heeft troeven die we nog niet kenden bij de originele rassen." Het is de bedoeling van het ILVO om die nieuwe rassen of variëteiten van kikkererwt te gaan ontwikkelen voor heel Vlaanderen en zelfs Noord-West-Europa, vertelt Riebels.