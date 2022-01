Italiaanse politie niet opgezet met roze mondmaskers: "Tast ons gezag aan"

Waarom het ministerie van Binnenlandse Zaken net roze maskertjes heeft besteld, is niet duidelijk. "Ik vermoed dat het een koopje is geweest, dat het de goedkoopste waren", zegt Van Schaik.

De politievakbond heeft de top van de politie en het ministerie aangeschreven met de vraag of er geen andere maskers zijn, maar daar is naar verluidt nog geen reactie op gekomen.

Niet alle Italiaanse agenten weigeren de roze maskers te dragen. "Er zijn er ook die zeggen dat het niets uitmaakt. Als we ze maar kunnen opzetten. Want in het verleden is er wel eens geklaagd dat de politie te weinig beschermingsmiddelen had. Dus een deel vindt het goed dat ze er zijn. Een ander deel wil ze niet opzetten."