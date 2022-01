Voor het eerst mobiele trajectcontrole  in Limburg, aan werkzaamheden op E314 in Maasmechelen 

Richting Lummen zal voor het eerst in Limburg een mobiele trajectcontrole ingezet worden. Dat zal vermoedelijk pas volgende week zijn. Gerry Peeters van de federale wegpolitie: "Het principe is hetzelfde als bij een vaste trajectcontrole, met twee meetpunten waarbij dan de gemiddelde snelheid over dat traject berekend wordt, maar deze is dus verplaatsbaar. Maar hij zal op de werf wel geruime tijd aanwezig zijn. "

Op de werfzone van Maasmechelen tot de Nederlandse grens mag je 70 kilometer per uur rijden. De renovatie van het viaduct en de vernieuwing van het wegdek daar zullen vermoedelijk een jaar duren.