Keikoppencarnaval in Poperinge opnieuw afgelast: "Alweer wachten op onze jubileumeditie"

De organisatoren zoeken dan maar troost in een Kekgaai: een biertje dat ze samen met de Poperingse brouwerij De Plukker hebben gebrouwen voor de 55ste editie van hun stoet. Lieven Ryckbosch: "Het is een troebel, blond biertje. Een biertje van 5,5 graden sterk, verwijzend naar de 55ste editie. Kekgaai betekent "leutemaker", "losbol". Als "leutemakers" houden we er ons aan om toch iets te doen tijdens de week van ons carnaval. We werken daarom samen met de stadsdiensten een kleiner programma uit. Maar dat de grote carnavalsfeesten weer zijn uitgesteld, is bijzonder jammer natuurlijk."