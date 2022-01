Dieren Zoo en Planckendael spelen met afgedankte kerstbomen: "De buffels hebben ze op de horens genomen en rondgegooid"

In Zoo Antwerpen en in Planckendael hebben de dierenverzorgers een originele manier gevonden om afgedankte kerstbomen te recycleren. Ze worden in de dierenverblijven gelegd, soms met eten in verstopt. "Het is een manier om de dieren te verrijken", legt Michelle De Leeuw uit, assistent-coördinator dierenzorg in de Zoo. "We zetten de kerstbomen in het verblijf, al dan niet met eten in verstopt, en onze dieren gaan ernaartoe, heel nieuwsgierig. Dat ruikt ook anders."