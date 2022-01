Laatste handelaars Kortrijkse Groothandelsmarkt uit markthal gezet

De sfeer is vandaag geladen in de enorme markthal. Het verschil met de glorieperiode van bij de start in 1986 tot zowat 6 jaar geleden, is schrijnend. Guido Pattyn, handelaar in groenten en fruit, is al 25 jaar trouwe klant. “Tot 6 jaar geleden, toen we het eerste aangetekend schrijven kregen dat we de KGM moesten verlaten, was er hier heel veel animo. Nu zijn er nog een paar bedrijven over van de 15 die hier dagelijks producten aanvoerden. In de hal zelf was er plaats voorzien voor een 80-tal groothandelaars en kwekers die hun producten zoals groenten, fruit, vleeswaren, bloemen en exotische producten dagvers verkochten. Vanaf 12 uur kon je er je aankopen doen. Als klant kon je beter op tijd zijn want de producten raakten in geen tijd verkocht. Het waren gouden tijden.”