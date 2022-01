"Leuven is te weinig bezig met de echte zorgen van de inwoners", zegt Leuvense oppositiepartij N-VA

"We vrezen dat je in Leuven aan de ene kant inwoners gaat krijgen die arm zijn maar die hier kunnen blijven wonen omdat we goeie sociale voorzieningen hebben, en aan de andere kant rijke mensen die het zich wel kunnen permitteren", gaat Parys verder. "De middenklasse valt dan uit de boot en daarom willen we hen helpen. We willen de 10 procent belastingsverhoging op wonen terugdraaien en we willen dat mensen onder de 35 jaar die hier komen wonen, drie jaar vrijgesteld worden van hun onroerende voorheffing."