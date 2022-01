Wijkkerk Mariadorp in Bissegem verkocht aan Evangelische Kerk

De verkoop werd bekend gemaakt door een gezamenlijk persbericht van beide partijen. “Het was niet gemakkelijk om de nodige fondsen bijeen te krijgen. We zijn blij dat de dekenij van Kortrijk nog wat water bij de wijn wou doen om het akkoord rond te krijgen”, zegt Maarten Hertoghs. “Onze grootste zorg is om alles eerst financieel rond te krijgen want het blijft een groot bedrag. Eind april wordt de verkoopakte ondertekend. Hoe we het gebedshuis in de toekomst zullen noemen, weten we nog niet. De Protestantse Kerk doet niet aan Mariaverering. Maar dat is het laatste van onze zorgen.”