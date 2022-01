Vlaams minister Bart Somers (Open VLD) vernietigt systeem van private trajectcontrole in Bonheiden

De afgelopen maanden was er veel te doen over het contract dat de gemeente Bonheiden had afgesloten met een private speler om de verkeersveiligheid te handhaven. Bonheiden ging in zee gaan met het bedrijf TaaS (Trajectcontrole as a Service), dat trajectcontrole als een dienst aanbiedt in een publiek-private samenwerking. Dat lokale overheden voor verkeershandhaving beroep doen op privébedrijven is niet nieuw. Dat gebeurt bijvoorbeeld al lang voor bijvoorbeeld het innen van parkeerboetes.