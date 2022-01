Ieperse museumjongeren kaarten zwerfkattenproblematiek aan in zelfgemaakt kaartspel

Een huisdier is geen speeltje. Dat is wat de museumjongeren van Yper Museum met hun zelfgemaakt gezelschapsspel willen aantonen. In de asielen bijvoorbeeld merken ze een corona-effect. Mensen namen in de lockdown vaker onbezonnen een katje in huis. Eens het duidelijk werd wat de zorg juist inhoudt, werden de beestjes gedropt of afgestaan in het dierenasiel. In 2020 werden 105 katten naar het Ieperse dierenasiel gebracht, in 2021 steeg het aantal naar 141.