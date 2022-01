Derde keer, goeie keer: muurschildering Het Laatste Oordeel in kerk Zoutleeuw wordt dan toch gerestaureerd

Het Laatste Oordeel is een waardevol kunstwerk in de Sint-Leonarduskerk van Zoutleeuw. Het is een grote muurschildering uit de 15e eeuw die lange tijd verborgen was onder een pleisterlaag. In 1873 werd het opnieuw ontdekt. "In 1874 werd al een eerste poging ondernomen om het te restaureren en daarna nog eens in 1935, maar dat mislukte telkens", vertelt conservator Ward Hendrickx.

"Dat had te maken met het verschil in opvatting over wat er met het werk moest gebeuren. De kerk wou dat de lege plekken in de muurschildering werden opgevuld op dezelfde manier als bij de muurschildering van de Sint-Genovevakerk in Zepperen maar de Koninklijk Commissie voor Monumenten en Landschappen wou dat absoluut niet."