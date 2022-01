N70 in Beveren tot einde van het jaar in beide richtingen dicht voor nieuwe fase werken

De werken aan de N70, de oude baan Gent-Antwerpen, startten in januari vorig jaar. De riolering en de weg worden er vernieuwd. Het afgelopen jaar werden brede stukken van de N70 aangepakt en was er hier en daar wat verkeershinder. Maar nu gaan de werken een nieuwe fase in en gaan ze een stapje verder, legt Stefanie Nagels van het Agentschap Wegen en Verkeer uit: "Nu gaan we fase 3 in van de werken, die tot de zomer zullen duren. Nu gaat het om werken aan het middenstuk van de N70. Omdat dat smaller is, wordt de baan nu in beide richtingen afgesloten. Dus zowel in de richting van Beveren als Antwerpen."