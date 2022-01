Nationale Bank over mogelijke btw-verlaging op gas en elektriciteit: "Algemene maatregelen minder efficiënt"

De federale regering bekijkt allerhande voorstellen om in te grijpen in de energiefactuur. Eén van de mogelijke maatregelen is een tijdelijke btw-verlaging op gas en elektriciteit van 21 naar 6 procent. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) wil dit voorstel snel op de regeringstafel leggen. Ook Vooruit is voorstander van zo'n btw-verlaging en Groen wijst het idee niet af. Maar premier Alexander De Croo (Open VLD) lijkt niet gewonnen voor een algemene maatregel zoals een btw-verlaging voor iedereen. Hij vindt het belangrijk dat de maatregelen doelgericht zijn en duurzaam zijn voor de overheidsfinanciën.