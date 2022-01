Nieuwe studie stelt evolutionaire theorie in vraag dat mutaties willekeurig zijn

De Arabidopsis thaliana of zandraket is een klein bloeiend plantje dat in Europa en Afrika algemeen voorkomt in wegbermen en op verstoorde gronden. Het wordt beschouwd als een onkruid maar ook als de 'laboratoriumrat onder de planten', omdat het veel gebruikt wordt in onderzoeken.

Dat komt onder meer omdat het een relatief klein genoom heeft van zo'n 120 miljoen basenparen, wat het uitermate geschikt maakt voor genetisch onderzoek. Ter vergelijking, mensen hebben zowat 3 miljard basenparen in hun genoom. "Het is een modelorganisme voor genetica", zei Grey Monroe, assistent professor in de afdeling plantwetenschappen van UC Davis en de hoofdauteur van de nieuwe studie.

Mutaties doen zich voor als DNA beschadigd raakt en niet of slecht hersteld wordt en de onderzoekers wilden te weten komen of mutaties volledig willekeurig zijn of dat er meer achter zit. Wat ze ontdekten, was onverwacht.

Een centrale stelling van de evolutietheorie is immers dat mutaties volledig toevallig ontstaan en gelijkmatig verdeeld zijn over het genoom. Het is dan enkel de naturlijke selectie die bepaalt welke genen in de loop van de evolutie sneller veranderen en welke trager.

Dat zou dan komen doordat de meeste mutaties 'uitgewied' worden, zelfs nog voor ze waargenomen worden, door de natuurlijke selectie, behalve in bepaalde delen van het genoom met genen met een hogere tolerantie voor mutaties. Die evolueren dan sneller terwijl bij andere genen, die initieel evenveel mutaties ondergaan, de meeste gemuteerde genen uitgewied worden, de meeste mutaties dus niet zichtbaar zijn en de genen dus trager evolueren.

Deze grondstelling wordt nu in vraag gesteld.