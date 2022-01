Nieuwpoort verdeelt gratis klimaatbomen

Voor meer duurzaamheid en minder CO2 streeft de stad Nieuwpoort naar een verdubbeling van het groen. Niet alleen in het openbaar domein maar ook in privétuinen. Daarom kan iedereen met een eigen tuin een gratis boom bestellen bij de stad. “Het gaat om bomen die geselecteerd zijn op basis van droogteresistentie, waterabsorberend vermogen en op groeiplaatsomstandigheden”, legt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V), uit. “We hebben in de lijst zowel inheemse als uitheemse exemplaren. Voor kleine tuinen zijn dat Witte Moerbei, Amerikaans Krenteboompje of Sierappel. Japanse Schijniep of Zomereik zijn dan weer geschikt voor middelgrote tuinen. De Honingboom, de Amberboom of Schietwilg tenslotte vereisen een grote tuin. "