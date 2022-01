Ondanks aangepaste regels en goede voornemens: na vier jaar staan op geen enkele sociale huurwoning al zonnepanelen

Het is de sociale huisvestingsmaatschappij die de zonnepanelen plaatst en ook betaalt. Zij recupereert haar investering door die, gespreid over 25 jaar bijvoorbeeld (de minimale levensduur van de zonnepanelen, red.), te verrekenen in de huurprijs. De huurder geniet van de opbrengst van de zonnepanelen in de vorm van een lagere elektriciteitsfactuur. Die verlaging ligt een pak hoger dan de verhoging van de huurprijs. Per saldo bespaart een huurder al snel enkele honderden euro's per jaar.

Om de realisatie van dit project goed te laten verlopen werd in oktober 2020 de coöperatieve vennootschap ASTER opgericht. ASTER is een initiatief van de Vlaamse sociale huisvestigingsector waarin 76 sociale huisvestigingsmaatschappijen en de Vereniging van Vlaamse Huisvestigingsmaatschappijen de krachten bundelden om tussen 2021 en 2025 ongeveer 60 procent van de sociale woningen in Vlaanderen uit te rusten met zonnepanelen. Met een investering van 231 miljoen euro over 4 jaar worden bijna 650.000 zonnepanelen op zowat 60.000 gebouwen (meer dan 90.000 woningen) geïnstalleerd, goed voor een productie van 207.286 MWh per jaar.