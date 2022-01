Ombudsman Energie stapt naar Economische Inspectie: "Sommige leveranciers spelen vals"

Linda getuigt dat ze aangesproken werd door een verkoper van Luminus in een winkel van Media Markt. "Ik maakte de verkoper duidelijk dat ik niet geïnteresseerd was. De man vroeg me toch om een handtekening te zetten als bewijs dat hij me had aangesproken." Dat had Linda beter niet gedaan. "Een paar dagen later bleek dat ik in feite een nieuw contract ondertekend had", vertelt ze.