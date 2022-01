Bijkomend onderzoek naar mogelijke PFAS-vervuiling op 3 plaatsen in Diest: "Geen reden tot paniek"

“De sites die we hadden aangeduid waar een mogelijke PFOS- of PFAS-vervuiling is door blusoefeningen van de brandweer in het verleden, heeft men onderzocht en daar zijn de resultaten nu van binnen”, zegt schepen van Leefmilieu Rick Brans (Open Diest). “Uit die resultaten blijkt dat bijkomend onderzoek nodig is op die plaatsen. Voor alle duidelijkheid: er is geen reden tot paniek, maar er is wel een aanleiding om dat bijkomend onderzoek uit te voeren. De resultaten van dat onderzoek moeten we afwachten om te kijken hoe we hier verder mee aan de slag moeten gaan.”