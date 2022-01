Oogst van legale hennepplantage in Vilvoorde mislukt: “Samenloop van omstandigheden”

Maar het project is met een sisser afgelopen, want op het terrein staat vooral onkruid met hier en daar een hennepplant. De ondergrond bleek niet geschikt voor de planten. “Het gaat om zeer arme, deels gesaneerde industriegrond”, zegt Mathieu Hendrickx van Exie nv. “Bovendien werd de grond niet bemest en werd het zaad te laat in het seizoen ingezaaid. Normaal zaaien we in april of mei, maar nu kon dat pas in juni. Ook de weersomstandigheden waren verre van ideaal met een nat voorjaar en erg lage temperaturen. Hennep heeft droge grond nodig, natte grond is niet zijn ding.” Dat allemaal samen leidde dus tot de mislukte oogst.