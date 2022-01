Scheidsrechters, trainers en makelaars: parket wil 57 verdachten naar rechtbank in Belgisch voetbalschandaal

Eind 2018 deden politie en parket verschillende huiszoekingen in het kader van een onderzoek naar witwaspraktijken, omkoping en matchfixing in de voetbalwereld. Daarbij zouden trainers en clubs grof - zwart - geld hebben betaald voor spelerstransfers. Spelersmakelaars zouden ook ingezet worden om scheidsrechters om te kopen en zo voetbalmatchen te beïnvloeden.

Een van de spilfiguren in het onderzoek is spelersmakelaar Dejan Veljkovic. Zijn deal met het gerecht, om als spijtoptant te praten in ruil voor strafvermindering, werd eind november vorig jaar goedgekeurd door de kamer van inbeschuldigingsstelling. Ook in ons onderzoeksmagazine "Pano" getuigt Veljkovic hoe in totaal 30 miljoen euro door zijn handen ging voor schimmige constructies.