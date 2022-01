Opnieuw geen heksenstoet in Beselare dit jaar

De Heksenstoet in Beselare brengt 1.200 figuranten en 30.000 toeschouwers op de been. Dat vraagt een lange voorbereiding. "Normaal waren we al maanden aan het voorbereiden. Dat lukt weer niet door corona want we kunnen niet samenkomen. En we willen niet inboeten op kwaliteit", zucht Charles Bayart, voorzitter van de Heksenstoet. “"Bovendien weten we niet welke coronamaatregelen er zullen zijn tijdens de komende zomer."