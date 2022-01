Leerling-bestuurder ontdekt bizarre verkeersituatie in Kapelle-op-den-Bos: "Eigenlijk mag ik mijn eigen straat niet inrijden"

Als Fons zich dus strikt aan de wegcode zou houden, zou hij zijn eigen Jan Van Eyckstraat niet mogen inrijden. Al houdt in de praktijk niemand zich daar natuurlijk aan.

"Maar het blijft absurd, want dat is duidelijk niet de bedoeling van de borden. De wet is de wet en ik wil geen problemen met bijvoorbeeld de verzekering wanneer er eens een ongeval zou gebeuren op die plek", vindt Fons.

Maar intussen is het voor hem vooral een principekwestie geworden, geeft hij toe. "Ik heb het probleem gemeld aan de politie en het gemeentebestuur. Ze gaven mij gelijk, maar vanuit de gemeente kreeg ik het antwoord dat er geen budget is om de borden correct op te hangen. Dat is van de pot gerukt. Verder kreeg ik ook nog een ongepast antwoord waarin mij gevraagd werd wanneer ik eindelijk tevreden zou zijn."