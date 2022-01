Paradise City Festival in Steenokkerzeel alweer uitgeroepen tot groenste muziekfestival van België

Het festival wil ook sensibiliserend werken en mensen overtuigen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. "We bieden bijvoorbeeld geen vlees aan. In het begin kregen we daar klachten over, maar nu merken we dat mensen ontdekken dat vegetarisch eten ook heel lekker kan zijn. En we proberen ook de artiesten mee te nemen in ons verhaal: 15 à 20 procent van de internationale artiesten komt met de trein in plaats van het vliegtuig en dat percentage willen we nog omhoog", aldus Gilles De Decker.