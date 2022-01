Permanente gedenkplek voor slachtoffers gasexplosie Turnhout

Heel wat slachtoffers zitten nog met vragen, die ze gisteren konden stellen op een bewonersvergadering. "Alle bewoners van het geëxplodeerde gebouw zijn ondertussen kunnen verhuizen naar een nieuwe woning of zijn daarmee bezig", vertelt Driezen. "Ze zijn wel nog erg bezorgd over hun spullen, en we delen die bezorgdheid. We hebben nu duidelijkheid over de stabiliteit van het gebouw, zodat we weten welke kamers we kunnen bereiken en welke spullen al dan niet gerecupereerd kunnen worden." Een bewakingsfirma houdt ook voortdurend een oogje in het zeil om diefstal te voorkomen.