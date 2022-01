Pliniuspark in Tongeren krijgt dit najaar een skeelerpiste

Skeeleren of inline skaten is weer in. Daarom legt de stad Tongeren op het parkeerterrein van het Pliniuspark een volwaardige skeelerpiste aan in fijn asfalt. De piste loopt parallel met de parkeerplaatsen en kan bij nood ook dienst doen als parkeerzone. Op het middenterrein zal gevoetbald of gebasket kunnen worden en er blijft nog een 60-tal parkeerplaatsen over.