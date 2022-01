Positiviteitsratio in testcentrum Jessa Ziekenhuis Hasselt loopt op: “50 procent van testpersonen positief”

Hoewel het aantal besmettingen fors toeneemt, is er in het testcentrum in het Jessa Ziekenhuis voorlopig geen reden tot paniek. “Door de aanpassing in het testbeleid kunnen we de toename aan”, zegt Pieter-Jan Van Landegem. “We zitten momenteel aan 500 testen per dag, terwijl we het dubbele zouden aankunnen. Zonder aangepaste maatregelen hadden we die maximumcapaciteit overschreden. De positiviteitsratio ligt intussen wel heel hoog: gisteren heeft vijftig procent van het testpubliek positief getest op corona.”