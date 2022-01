Remo Perrotti maakt documentaire over Italiaanse muzikanten in de Limburgse mijnstreek

In zijn nieuwe documentaire 'We Two - La Banda Italiana' volgt Perrotti het spoor van het duo Arturo Bellini & Rocco di Turi die samen de formatie 'We Two' vormen. Ze leven als kleine zelfstandige artiesten van en voor hun muziek. De toeschouwer krijgt een intense, ontroerende en vaak grappige documentaire te zien over de Italiaanse muzikale broederband.